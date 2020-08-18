Koç’lar iş başında!

Haremlique markasının kurucu ortağı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, kızı Esra ile Bodrum Yalıkavak’taki mağazalarında tezgah başına geçti. Kısa bir tatilin ardından anne-kız müşterilerini memnun etmek için kollarını sıvadı. İkili, bu mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.