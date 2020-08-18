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18.08.2020 - 07:00 |

Koç’lar iş başında!

Haremlique markasının kurucu ortağı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, kızı Esra ile Bodrum Yalıkavak’taki mağazalarında tezgah başına geçti.

Koç’lar iş başında!
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Haremlique markasının kurucu ortağı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, kızı Esra ile Bodrum Yalıkavak’taki mağazalarında tezgah başına geçti. Kısa bir tatilin ardından anne-kız müşterilerini memnun etmek için kollarını sıvadı. İkili, bu mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.
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