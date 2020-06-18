Kod Adı: Londra filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte Kod Adı: Londra filmi başrol oyuncuları

Kod Adı: Londra filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Mart 2016'da vizyona giren Kod Adı: Lonra filminin yönetmen koltuğunda Babak Najafi yer alıyor. ABD, İngiltere ve Bulgaristan'dan çekilen Kod Adı: Londra filmi aksiyon türünde çekildi. Türkiye'de 7 hafta vizyonda kalan Kod Adı: Londra filmi 122.438 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 1.663.827,00 TL hasılat elde etti.

Orjinal adı : London Has Fallen



Yönetmen : Babak Najafi Yapım



Yılı : 2016



Oyuncular : Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett



Konu : İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra’da düzenlenecek cenaze töreninde Banning’i (Gerard Butler) Başkan Asher’ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir. Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra’da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker. Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher’ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.