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HaberlerMagazin Haberleri Kök hücre tedavisine başlamıştı... İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu
28.07.2020 - 08:19 |

Kök hücre tedavisine başlamıştı... İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlamıştı. Hala hastanede olan ünlü şovmenden haber var.

Kök hücre tedavisine başlamıştı... İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu
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Hürriyet'in haberine göre; operasyon öncesi saçlarını kazıtan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in özel bir odada hemşire gözetiminde olduğunu söyleyen doktoru Jan Klod Kayuka, “Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum” dedi.

Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, “Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli” diye konuştu.

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