Kök hücre tedavisine başlamıştı... İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu

Hürriyet'in haberine göre; operasyon öncesi saçlarını kazıtan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in özel bir odada hemşire gözetiminde olduğunu söyleyen doktoru Jan Klod Kayuka, “Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum” dedi.

Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, “Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli” diye konuştu.