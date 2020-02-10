Koleksiyon tanıtıldı

Dünyada, lüks giyim, tasarım ve yaşam tarzı ürünleri alanında en tanınmış gruplardan biri olan PVH grup çatısı altındaki Tommy Hilfiger, İlkbahar 2020 Koleksiyonu’nu Akaretler’de düzenlenen davetle tanıttı. PVH İtalya, Türkiye, Yunanistan Ülke Müdürü Benoit De Crane d’Heysselaer ile PVH Türkiye, Tommy Hilfiger Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Anita Koncabahar’ın ev sahipliğindeki etkinliğe, çok sayıda renkli sima katıldı.Dünyada, lüks giyim, tasarım ve yaşam tarzı ürünleri alanında en tanınmış gruplardan biri olan PVH grup çatısı altındaki Tommy Hilfiger, İlkbahar 2020 Koleksiyonu’nu Akaretler’de düzenlenen davetle tanıttı. PVH İtalya, Türkiye, Yunanistan Ülke Müdürü Benoit De Crane d’Heysselaer ile PVH Türkiye, Tommy Hilfiger Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Anita Koncabahar’ın ev sahipliğindeki etkinliğe, çok sayıda renkli sima katıldı.