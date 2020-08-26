Kolpaçino: Bomba ne zaman, nerede çekildi? Kolpaçino: Bomba konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Kolpaçino: Bomba filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan komedi filmine dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli mekanlarında yapılan ve Çengelköy'deki malikaneye de set kurulan Kolpaçino: Bomba filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği tarih ile ilgili bilgiler...

KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ KONUSU

İlk filmin ardından devam filmiyle karşımıza çıkan Kolpaçino: Bomba, ana kadrosunu neredeyse koruyor. Emlakçılığa başlayan Özgür, zengin bir ailenin damadı olmuştur. Eşini şarkıcı Şale ile aldatan Özgür'ün kaçamak macerası, Şale'nin kendisinden şantaj yoluyla para istemesiyle başlar.

İlk filmden tanıdığımız Sabri ve Tayfun'u kendisine yardım etmeleri için tutan Özgür bu durumdan paçasını kolay kurtaracağını sansa da, işler hiç de umduğu gibi gitmez. Hatta sadece kendisini değil, kendisini koruması için tuttuğu ekibin de hayatını tehlikeye atar. Sonunda işler öyle bir boyuta varır ki, Özgür kendisini İstanbul sokaklarında komik bir ölüm kalım savaşı içinde bulur...

KOLPAÇİNO: BOMBA FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Kolpaçino: Bomba filminin başrollerinde Şafak Sezer, Arzu Yanardağ, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Ali Çatalbaş, Orhan Aydın, Volkan Başaran gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.