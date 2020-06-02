Komiteyi büyüledi

Fadik Sevin Atasoy, 1 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Boulder International Fringe Festivali’nin online tanıtımında, ‘MUSE 90401 (Bir Esin Perisi)’ oyunuyla komiteyi ve izleyenleri büyüledi. Organizasyonun sunucuları, Atasoy gibi bir sanatçının festivalde yer almasının kendileri için büyük şans olduğunu söyledi.