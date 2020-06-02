02.06.2020 - 07:00 |
Komiteyi büyüledi
Fadik Sevin Atasoy, 1 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Boulder International Fringe Festivali’nin online tanıtımında, ‘MUSE 90401 (Bir Esin Perisi)’ oyunuyla komiteyi ve izleyenleri büyüledi.
Fadik Sevin Atasoy, 1 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Boulder International Fringe Festivali’nin online tanıtımında, ‘MUSE 90401 (Bir Esin Perisi)’ oyunuyla komiteyi ve izleyenleri büyüledi. Organizasyonun sunucuları, Atasoy gibi bir sanatçının festivalde yer almasının kendileri için büyük şans olduğunu söyledi.
Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.