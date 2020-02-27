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HaberlerMagazin Haberleri Konak’ın yeni aracı
27.02.2020 - 07:00 |

Konak’ın yeni aracı

Volkan Konak’ın Elvis Presley’in koleksiyonundan aldığı 1970 model Cadillac Deville Convertible aracı, beş ayda orijinaline uygun şekilde yeniden tasarlandı.

Konak’ın yeni aracı

Volkan Konak’ın Elvis Presley’in koleksiyonundan aldığı 1970 model Cadillac Deville Convertible aracı, beş ayda orijinaline uygun şekilde yeniden tasarlandı.
Otomobili yenilemesi için tasarımcı Erbakan Malkoç’a emanet eden şarkıcı, “Bana hayatımın en güzel hediyesini verdi. İlk defa doğum günümde böyle bir şey alıyorum. Türkiye’mize armağan olsun. Ülkemize bir mücevher kazandırdık” şeklinde konuştu.

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