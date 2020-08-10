10.08.2020 - 07:00 |
Konserler başladı
Bodrum’un gözde lokasyonlarından Göltürkbükü’nde yer alan Divan Bodrum’daki ‘Yapı Kredi Crystal Live By Divan’ konserlerinin açılışına, iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.
Bodrum’un gözde lokasyonlarından Göltürkbükü’nde yer alan Divan Bodrum’daki ‘Yapı Kredi Crystal Live By Divan’ konserlerinin açılışına, iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Esra Batıbay, Sema Doğan ve Şirin Ediger’in de aralarında bulunduğu konuklar, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’la unutulmaz anlar yaşadı. Sosyal mesafe kurallarından ödün vermeden düzenlenen konserler, 21 Ağustos’ta Sabri Tuluğ Tırpan ve Fatma Turgut’u, 28 Ağustos’ta ise Kalben’i ağırlayacak.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.