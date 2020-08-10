Konserler başladı

Bodrum’un gözde lokasyonlarından Göltürkbükü’nde yer alan Divan Bodrum’daki ‘Yapı Kredi Crystal Live By Divan’ konserlerinin açılışına, iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Esra Batıbay, Sema Doğan ve Şirin Ediger’in de aralarında bulunduğu konuklar, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’la unutulmaz anlar yaşadı. Sosyal mesafe kurallarından ödün vermeden düzenlenen konserler, 21 Ağustos’ta Sabri Tuluğ Tırpan ve Fatma Turgut’u, 28 Ağustos’ta ise Kalben’i ağırlayacak.