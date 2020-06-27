Konuklarını ağırladı

Ayfer Toprak, Nilgün Belgün ve Meltem Gökhan’ın da aralarında yer aldığı arkadaşlarıyla çay saatinde buluşan iş insanı, “İstanbul’daki uzun ve meşakatli geçen karantina döneminden sonra Bodrum’da tedbirlerimizi alarak, kaldığımız yerden devam ediyoruz.



Bugün çok sevdiğim dostlarımla yeniden bir arada olmak hepimize moral oldu” diye konuşurken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.