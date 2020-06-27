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HaberlerMagazin Haberleri Konuklarını ağırladı
27.06.2020 - 07:00 |

Konuklarını ağırladı

Rotahane’nin kurucularından Pervin Ersoy, Bodrum’daki evinde dostlarını ağırladı.

Konuklarını ağırladı
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Ayfer Toprak, Nilgün Belgün ve Meltem Gökhan’ın da aralarında yer aldığı arkadaşlarıyla çay saatinde buluşan iş insanı, “İstanbul’daki uzun ve meşakatli geçen karantina döneminden sonra Bodrum’da tedbirlerimizi alarak, kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Bugün çok sevdiğim dostlarımla yeniden bir arada olmak hepimize moral oldu” diye konuşurken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı'dan 'karın kası nasıl yapılır?' paylaşımıSevgilisi Guido Senia'yı kısa bir süre önce İtalya'ya yolcu eden Şeyma Subaşı, vaktini kızı Melisa ile geçiriyor.
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