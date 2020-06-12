#BağımızVar platformunun ‘Konuşan Resimler Anadolu’nun Ozanları’ albümü, Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’ndeki ilk gösterimin ardından, YouTube’da erişime açıldı. Sergide resimlere eşlik eden metinleri Birce Akalay, Burcu Biricik, Deniz Çakır, İrem Helvacıoğlu, Jülide Ateş, Merve Çağıran ve Selma Ergeç gibi isimler seslendiriyor.