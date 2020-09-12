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12.09.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Köpek tartışması

Ece Sükan ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Uğur Güven, önceki gece Bebek Otel’de eğlendi.

Köpek tartışması
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Ece Sükan ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Uğur Güven, önceki gece Bebek Otel’de eğlendi. Çıkışta araçlarının gelmesini bekleyen ikili, kısa süreli bir tartışma yaşadı. Bir köpekleri olan Sükan ve Güven’in, ayrılık sonrası sevimli dostlarının kimde kalacağı konusunda anlaşamadığı öğrenildi. 

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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