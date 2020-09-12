Köpek tartışması

Ece Sükan ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Uğur Güven, önceki gece Bebek Otel’de eğlendi. Çıkışta araçlarının gelmesini bekleyen ikili, kısa süreli bir tartışma yaşadı. Bir köpekleri olan Sükan ve Güven’in, ayrılık sonrası sevimli dostlarının kimde kalacağı konusunda anlaşamadığı öğrenildi.