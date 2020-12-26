26.12.2020 - 09:22 |
Koray Avcı:'Dilenci' dedi, konserimde beni korudu
Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Koray Avcı, sokak müzisyenliği yaparken yaşadığı ilginç anıyı paylaştı.
Koray Avcı, "Ankara’da çalıyoruz. Bir zabıta müdürü geldi, ‘Dilencisin. Bir daha şarkı söylemeyeceksin’ dedi. ‘Gün gelir devran döner, sen beni bu sokakta korumak zorunda kalırsın’ dedim. Kaldı da. O belediyede konser verdim, zabıta müdürü de en önde beni korudu” dedi.
"REKABET EDECEĞİM KİMSE YOK"
Avcı, müzikteki rekabetle ilgili soruya da iddialı bir yanıt verdi: Kimseyle rekabetim yok. Çünkü benim kulvarımda rekabet edeceğim kimse yok.