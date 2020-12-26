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26.12.2020 - 09:22 |

Koray Avcı:'Dilenci' dedi, konserimde beni korudu

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Koray Avcı, sokak müzisyenliği yaparken yaşadığı ilginç anıyı paylaştı.

Koray Avcı:'Dilenci' dedi, konserimde beni korudu
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Koray Avcı, "Ankara’da çalıyoruz. Bir zabıta müdürü geldi, ‘Dilencisin. Bir daha şarkı söylemeyeceksin’ dedi. ‘Gün gelir devran döner, sen beni bu sokakta korumak zorunda kalırsın’ dedim. Kaldı da. O belediyede konser verdim, zabıta müdürü de en önde beni korudu” dedi.

"REKABET EDECEĞİM KİMSE YOK"
Avcı, müzikteki rekabetle ilgili soruya da iddialı bir yanıt verdi: Kimseyle rekabetim yok. Çünkü benim kulvarımda rekabet edeceğim kimse yok.

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