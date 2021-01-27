27.01.2021 - 09:16 |
Korcan Kol'a mesaj: Saçlarına 50 bin dolar veririm
Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen genç oyuncu Korcan Kol, “Az önce kuaförden çıktım. Biraz mutsuzum. Altı yıldır uzattığım saçlarımın büyük kısmını rolüm için kestirdim. Oyunculuk aşkım bana bunu yaptırdı” dedi.
Hürriyet'in haberine göre; Korcan Kol, Dubai’den bir kadın hayranının saçlarını ona göndermesi için mesaj attığını söyledi: Mesajda ‘saçlarına 50 bin dolar veririm’ yazıyordu. Mehmetçik Vakfı ya da Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağış yaparlarsa saçlarımı kazıtırım.