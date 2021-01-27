Korcan Kol'a mesaj: Saçlarına 50 bin dolar veririm

Hürriyet'in haberine göre; Korcan Kol, Dubai’den bir kadın hayranının saçlarını ona göndermesi için mesaj attığını söyledi: Mesajda ‘saçlarına 50 bin dolar veririm’ yazıyordu. Mehmetçik Vakfı ya da Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağış yaparlarsa saçlarımı kazıtırım.