Neslihan Atagül, online çıkaracağı ‘Hadsiz’ dergisinin ilk sayısında eşi Kadir Doğulu’yla röportaj yaptı. Oyuncu, “Korku senin için ne demektir?” sorusuna, “Anlaşılabilir miyim, anlaşılmaz mıyım korkusundan kurtuldum. Sonra bir baktım korku diye kavram yokmuş. Ölüm korkusundan dışarı çıkmıyoruz. Bunun olmadığını anlamak gerek. Önüme çıkan ne varsa korkmaktan vazgeçtim” yanıtını verdi.

“İnsanın tek sahip olacağı şey aşktır” diyen Doğulu, “Aşk dendiği zaman bir kadın ve erkek arasındaymış gibi düşünülüyor. Ona ben ‘sevdalık’ diyorum. Çünkü o iki insan arasında kalırsa sevda oluyor. Ama aşkı her yere yayabilirsen; yani doğaya, aileye gibi, o hal bozulmaz neşe getiriyor. Kimsenin birbirinden farklı olmadığını anlayacağı bir zemine geliyor. O zaman aşka dahi ihtiyaç kalmıyor” şeklinde konuştu.