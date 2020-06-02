MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Korkmaktan vazgeçtim’
02.06.2020 - 07:00 |

‘Korkmaktan vazgeçtim’

Korkularının kalmadığını söyleyen Kadir Doğulu, “Anlaşılabilir miyim, anlaşılmaz mıyım korkusundan kurtuldum. Önüme çıkan ne varsa korkmaktan vazgeçtim” dedi

‘Korkmaktan vazgeçtim’
ABONE OL

Neslihan Atagül, online çıkaracağı ‘Hadsiz’ dergisinin ilk sayısında eşi Kadir Doğulu’yla röportaj yaptı. Oyuncu, “Korku senin için ne demektir?” sorusuna, “Anlaşılabilir miyim, anlaşılmaz mıyım korkusundan kurtuldum. Sonra bir baktım korku diye kavram yokmuş. Ölüm korkusundan dışarı çıkmıyoruz. Bunun olmadığını anlamak gerek. Önüme çıkan ne varsa korkmaktan vazgeçtim” yanıtını verdi.

“İnsanın tek sahip olacağı şey aşktır” diyen Doğulu, “Aşk dendiği zaman bir kadın ve erkek arasındaymış gibi düşünülüyor. Ona ben ‘sevdalık’ diyorum. Çünkü o iki insan arasında kalırsa sevda oluyor. Ama aşkı her yere yayabilirsen; yani doğaya, aileye gibi, o hal bozulmaz neşe getiriyor. Kimsenin birbirinden farklı olmadığını anlayacağı bir zemine geliyor. O zaman aşka dahi ihtiyaç kalmıyor” şeklinde konuştu.

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nusret'in kardeşi denizin içinde mangal yaptı

Nusret'in kardeşi denizin içinde mangal yaptı

Gazal: Keremcem’in ünlü olduğunu bilmiyordum

Gazal: Keremcem’in ünlü olduğunu bilmiyordum

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik kutlama

Irmak Ünal: Tüm bu saçmalıklara rağmen...

Irmak Ünal: Tüm bu saçmalıklara rağmen...

Sıradaki Haber