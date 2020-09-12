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12.09.2020 - 07:00 |

‘Korona değilim’

Bülent Ersoy’un, jürisi olduğu programdan ayrılınca, koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

‘Korona değilim’
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Bülent Ersoy’un, jürisi olduğu programdan ayrılınca, koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Sanatçı, sosyal medya hesabından negatif test sonucunu paylaşarak, “Sağlığım hakkında yapılan spekülasyonlara bu belgeyle cevap veriyorum” dedi.

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Cadde Yazarları

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