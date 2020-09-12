‘Korona değilim’

Bülent Ersoy’un, jürisi olduğu programdan ayrılınca, koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Sanatçı, sosyal medya hesabından negatif test sonucunu paylaşarak, “Sağlığım hakkında yapılan spekülasyonlara bu belgeyle cevap veriyorum” dedi.