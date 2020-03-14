Korona sanatı vurdu

Dünyayı saran koronavirüs Türkiye’deki sanat camiasını da etkiledi. Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin anlatıldığı ‘Aldırma Gönül’ projesinin Türkiye turnesini erteledi. Şarkıcı, ayrıca yarın Londra’da vereceği konser başta olmak üzere Avrupa ve Amerika’da planlanan 25 sahnesini de eylül ve ekim

ayında gerçekleştirecek.

Konserleri iptal olan Alişan ise eşi Buse Varol ve oğlu Burak’la eve kapandı. Ailece çektiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan şarkıcı, “İşler iptal” notunu düştü. Okulların tatil olmasından sonra Esra Erol, “Bu süreci AVM’de geçirmemeniz gerektiğini biliyorsunuz değil mi?” diyerek ebeveynleri uyardı. Ajda Pekkan biletli konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

İPTALLER

Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu’nun başrolünü paylaştığı ‘9 Kere Leyla’ filminin 20 Mart’taki vizyon tarihi ve galası da ertelendi.

Yılmaz Erdoğan, BKM'deki tüm oyunlarının mart ayı boyunca iptal olacağını

Feridun Düzağaç, Hadise, Bülent Ersoy, Manga, Mor ve Ötesi ve Merve Özbey konserlerini iptal ederken, Demet Evgar, Sezin Akbaşoğulları ve Songül Öden de tiyatro oyunlarını erteledi.