MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Koronavirüs düğün erteletti
07.03.2020 - 07:00 |

Koronavirüs düğün erteletti

Katy Perry-Orlando Bloom çifti, önümüzdeki aylarda Japonya’da yapacakları düğünlerini koronavirüs korkusu nedeniyle erteledi

Koronavirüs düğün erteletti

Nişanlısı Orlando Bloom’dan ilk bebeğini beklediğini yeni şarkısı ‘Never Worn White’ın klibiyle duyuran Katy Perry, son dönemde düğün hazırlıklarıyla gündemdeydi.
Fakat ikilinin en mutlu günlerinin ertelendiği duyuruldu. Çifte yakın bir kaynak, “Japonya’da 150 davetlinin katılacağı bir organizasyon düşünülüyordu, hatta Katy de hamile bir şekilde nikah yapacağı için aşırı heyecanlıydı. Fakat koronavirüs nedeniyle şimdilik iptal etmek durumunda kaldılar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Perry de Instagram’dan hamileliğini gizlemesinin şimdiye kadar tutmak zorunda kaldığı en büyük sır olarak açıkladı. Twitter’da da, “Yaşasın, artık karnımı içime çekmem gerekmiyor ya da saklamak için büyük çanta taşımak zorunda değilim” yazarak, espri yaptı.

6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taylor Swift’ten cömert bağış

Taylor Swift’ten cömert bağış

Aşkta seçici

Aşkta seçici

Haftanın mekanları...

Haftanın mekanları...

Çocuklar için oynayacak

Çocuklar için oynayacak

Sıradaki Haber