Koronavirüs düğün erteletti

Nişanlısı Orlando Bloom’dan ilk bebeğini beklediğini yeni şarkısı ‘Never Worn White’ın klibiyle duyuran Katy Perry, son dönemde düğün hazırlıklarıyla gündemdeydi.

Fakat ikilinin en mutlu günlerinin ertelendiği duyuruldu. Çifte yakın bir kaynak, “Japonya’da 150 davetlinin katılacağı bir organizasyon düşünülüyordu, hatta Katy de hamile bir şekilde nikah yapacağı için aşırı heyecanlıydı. Fakat koronavirüs nedeniyle şimdilik iptal etmek durumunda kaldılar” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Perry de Instagram’dan hamileliğini gizlemesinin şimdiye kadar tutmak zorunda kaldığı en büyük sır olarak açıkladı. Twitter’da da, “Yaşasın, artık karnımı içime çekmem gerekmiyor ya da saklamak için büyük çanta taşımak zorunda değilim” yazarak, espri yaptı.