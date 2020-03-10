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10.03.2020 - 07:00 |

Koronavirüs iptali

Grammy ödüllü şarkıcı Ciara, dünyayı saran koronavirüs nedeniyle, konserini erteleyen ünlü isimler kervanına katıldı.

Koronavirüs iptali

Grammy ödüllü şarkıcı Ciara, dünyayı saran koronavirüs nedeniyle, konserini erteleyen ünlü isimler kervanına katıldı. Üçüncü çocuğuna hamile olan şarkıcı, 19 Mart’ta Teksas’ta vereceği konserini ileri bir tarihe aldığını söyledi. Ciara, “Gebe bir kadın olarak doktorlarım bana gezilerimi ve büyük gruplarla bir araya gelmemi sınırlandırmamı tavsiye etti. Bu durum bende hayat kırıklığı yarattı” şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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