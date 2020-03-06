Koronavirüs iptalleri

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Hollywood yıldızlarının işlerini de sekteye uğrattı. Arnold Schwarzenegger’in Sports Festivali, iptal edildi. Maluma da 7 Mart’taki Milano konserini, 31 Mart’a erteledi. Öte yandan Avril Lavigne dünya turnesinin Asya ayağını askıya aldı. 23 Nisan’da Çin’de sahne alması beklenen şarkıcı, Japonya, Filipinler ve Tayvan’ı da içeren 12 konseri iptal etti.