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23.11.2020 - 14:59 |

Koronavirüse yakalanan Nilgün Belgün'den haber var

Tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı Nilgün Belgün, geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalanmıştı. 67 yaşındaki sanatçı, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Koronavirüse yakalanan Nilgün Belgün'den haber var
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Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgüm Belgün'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Belgün'ün, 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırılmıştı.

Sekiz gündür hastanede Covid-19 hastalığıyla mücadele eden sanatçıdan sevindiren haber geldi. 67 yaşındaki oyuncu, Covid-19'u yendiğini açıkladı.

Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından, "Sevgili dostlar merhaba. Sekiz günlük zorlu bir Covıd-19 sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim" mesajını yayınladı.

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Cadde Yazarları

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