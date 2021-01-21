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21.01.2021 - 12:05 |

Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'dan sevindiren haber!

Koronavirüs tedavisi için 10 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Karacan, taburcu oldu.

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Covid-19'a yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karacan, "Ambulansla evden alınma süreci ile başlayan 10 günü aşkın tedavisi süren inanılmaz zor bir dönem geçirdim. Çok şükür, bin şükür ülkemizin kıymetli ve ilk günden beri beni bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan tedavi sürecimi yöneten hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az... Net çözümlerinin olmadığı tartışılan bu lanet virüsün üstesinden gelmeyi bildik sayesinde. Ama beni asıl duygulandıran ve ömrüm boyunca unutmayacağım temizliğinden, yemek servisine ve hiç bir temastan korkmadan 7/24 benle ve tüm hastalarla ilgilenen tüm hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az... Sizler bence bu sürecin gerçek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar" dedi.

Koronavirüse yakalanan Okan Karacandan sevindiren haber

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Önceki gün de Instagram hesabından yayınladığı video ile durumunun iyiye gittiğini duyuran Okan Karacan, hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirtmiş ve doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamamıştı.

Karacan, paylaşımına; "Herkese merhaba... 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden "merhaba" demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile..." notunu düşmüştü.

Koronavirüse yakalanan Okan Karacandan sevindiren haber

Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'dan sevindiren haber!Koronavirüs tedavisi için 10 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Karacan, taburcu oldu.
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Cadde Yazarları

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