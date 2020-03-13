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13.03.2020 - 07:00 | | DHA

Koronavirüse yakalandılar

ABD’li oyuncu Tom Hanks, önceki gün Instagram hesabından yaptığı açıklamada, eşi Rita Wilson ile Avustralya’da koronavirüse (Kovid-19) yakalandıklarını ve kendilerini karantinaya aldıklarını duyurdu.

Koronavirüse yakalandılar

ABD’li oyuncu Tom Hanks, önceki gün Instagram hesabından yaptığı açıklamada, eşi Rita Wilson ile Avustralya’da koronavirüse (Kovid-19) yakalandıklarını ve kendilerini karantinaya aldıklarını duyurdu. Elvis Presley’nin hayatıyla ilgili bir film çekmek için Avustralya’da olan ikiden 63 yaşındaki aktör, “Biraz yorgun ve hasta hissettik. Vücudumuzda bazı ağrılar da vardı. Rita aralıklı titremeler yaşıyordu, hafif ateşi vardı. Ardından test yaptırdık ve pozitif çıktı” dedi. Hanks konuyla ilgili olarak gelişmeleri paylaşacaklarını duyurdu. 

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Cadde Yazarları

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