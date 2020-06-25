MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Korumalar, İbrahim Tatlıses'e siper oldu
25.06.2020 - 15:04 |

Korumalar, İbrahim Tatlıses'e siper oldu

Aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişinin oğlu Ahmet Tatlıses olduğu iddia edilen İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi.

Korumalar, İbrahim Tatlıses'e siper oldu
ABONE OL

İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Gümüşlük'te bulunan bir balık restoranında yemek yerken objektiflere yansıdı. Usta sanatçıya yemekte iki kadın arkadaşı eşlik etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; görüntülendiğini fark eden İbrahim Tatlıses'in korumaları adeta önünde siper oldu. Gazetecilerin yanına gelerek görüntü alınmamasını rica eden korumalar, "İbrahim Bey görüntülenmek istemiyor. Çıkan haberlere çok üzülmüş. 'Oğlu ile kavga etti', 'Oğlunu darp etti' haberleri asılsızdır. Bugün konuşmayacak ama daha sonra size açıklama yapacaktır" dedi.

Korumalar, İbrahim Tatlısese siper oldu

Son Dakika - Alişan kaza anını gözyaşları içinde anlattıSon dakika haberine göre dün ailesiyle birlikte Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası geçiren Alişan kaza anını ve yaşananları anlattı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ebru Yaşar kurallara uydu

Ebru Yaşar kurallara uydu

Melis Sezen: 2021'de mezun oluyorum

Melis Sezen: 2021'de mezun oluyorum

Mine Tugay kimdir, kaç yaşında? Mine Tugay biyografisi

Mine Tugay kimdir, kaç yaşında? Mine Tugay biyografisi

Eda Gürkaynak kimdir? Eda Gürkaynak kaç yaşında aslen nereli?

Eda Gürkaynak kimdir? Eda Gürkaynak kaç yaşında aslen nereli?

Sıradaki Haber