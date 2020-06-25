Korumalar, İbrahim Tatlıses'e siper oldu

İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Gümüşlük'te bulunan bir balık restoranında yemek yerken objektiflere yansıdı. Usta sanatçıya yemekte iki kadın arkadaşı eşlik etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; görüntülendiğini fark eden İbrahim Tatlıses'in korumaları adeta önünde siper oldu. Gazetecilerin yanına gelerek görüntü alınmamasını rica eden korumalar, "İbrahim Bey görüntülenmek istemiyor. Çıkan haberlere çok üzülmüş. 'Oğlu ile kavga etti', 'Oğlunu darp etti' haberleri asılsızdır. Bugün konuşmayacak ama daha sonra size açıklama yapacaktır" dedi.