‘KORUMAYA İHTİYACI YOK’

Gökhan Özen, kendisinden şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı alınmasını talep eden eski eşi Selen Sevigen hakkında suskunluğunu bozdu. Şarkıcı, Instagram hesabından hem yazılı hem de video paylaşarak yaptığı açıklamada, “Kızlarıma bağırdığı için uyardım. 30 saniye sürmüş bir tartışma sonrası ‘Polis koruması istiyorum’ diye karakola gitmiş. Korumaya ihtiyacı yok” dedi.

Şiddettin karşısında olduğunu da dile getiren Özen, “Böyle asılsız ithamlarla Türkiye’nin gayet hassas olduğu bir konu üzerinden kendini popüler yapmaya çalışmasın. Ne kendimi ne de çocuklarımı buna alet ettiririm. Evladımın masraflarını karşılıyorum, kendisinin nafaka talebi olmadı” şeklinde konuştu.