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29.05.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Koruncuk Vakfı’na destek

Sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak leziz tarifler paylaşan Pınar Altuğ, Koruncuk Vakfı’na destek oldu.

Koruncuk Vakfı’na destek
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Sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak leziz tarifler paylaşan Pınar Altuğ, Koruncuk Vakfı’na destek oldu. Kızı Su’yla tişört tasarlayan oyuncu, “Maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan çocukların eğitim hayatına katkıda bulunabilmek adına kızımla, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attık” diyerek, duygularını ifade etti.

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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