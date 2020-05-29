Sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak leziz tarifler paylaşan Pınar Altuğ, Koruncuk Vakfı’na destek oldu. Kızı Su’yla tişört tasarlayan oyuncu, “Maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan çocukların eğitim hayatına katkıda bulunabilmek adına kızımla, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attık” diyerek, duygularını ifade etti.



