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28.06.2020 - 19:15 |

Köşeyi Dönen Adam ne zaman kaç yılında çekildi? İşte Köşeyi Dönen Adam filminin konusu ve oyuncuları...

1978 yapımı komedi türündeki Köşeyi Dönen Adam filminin başrolünde unutulmaz isim olan Kemal Sunal yer alıyor. Büyük bir kahkaha tufanına sahne olacak Köşeyi Dönen Adam filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...

Köşeyi Dönen Adam ne zaman kaç yılında çekildi? İşte Köşeyi Dönen Adam filminin konusu ve oyuncuları...
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Köşeyi Dönen Adam filmi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Gayrettepe'de ilçesinde çekildi. Peki başrolde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın yer aldığı Köşeyi Dönen Adam filminin konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu...

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM KONUSU

Fakir ve yalnız bir adam olan Adem hayatını odacılık yaparak idame ettirmektedir. Hayattaki tek emeli aşık olduğu kadın Şükran'la evlenmek olan Adem bir gün yurtdışından gelen bir havadisle talihinin döndüğünü hisseder. Adem'in yurtdışında yaşayan amcası hayata veda etmiştir ve yeğeni Adem'e miras bırakmıştır. Haberi alan çevre ahalisi daha önce dikkate bile almadığı Adem'i bağrına basar. Hepsi türlü sahte hareketle Adem'in gönlünü kazanmaya çalışırken daha önce bu evliliğe yanaşmayan Şükran'ın babası bile bu evliliğe razı gelmiştir. Ancak Amerika'dan gelen miras herkesi büyük bir şoka uğratacak cinstendir.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM OYUNCULARI

Kemal Sunal
Meral Orhonsay
Ali Şen

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