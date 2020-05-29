Seneler önce Koç Holding’den emekli olduktan sonra cam sanatının yanı sıra kolaj çalışmalarıyla da ses getiren Can Kıraç, 93 yaşına girdi. Bu mutlu anını, “Can Kıraç ağabeyiniz koşmaya devam ediyor!” sözleriyle paylaşan Can Bey, bu fotoğrafın altına bir mektup da iliştirdi. “Yaşam bir maceradır” diyen Kıraç’ın “Kalbimi size açıyorum” ifadeleriyle yazdığı iki sayfalık mektup, tıklanma rekoru kırıyor.