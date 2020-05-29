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29.05.2020 - 07:00 |

Koşmaya devam!

Seneler önce Koç Holding’den emekli olduktan sonra cam sanatının yanı sıra kolaj çalışmalarıyla da ses getiren Can Kıraç, 93 yaşına girdi.

Koşmaya devam!
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Seneler önce Koç Holding’den emekli olduktan sonra cam sanatının yanı sıra kolaj çalışmalarıyla da ses getiren Can Kıraç, 93 yaşına girdi. Bu mutlu anını, “Can Kıraç ağabeyiniz koşmaya devam ediyor!” sözleriyle paylaşan Can Bey, bu fotoğrafın altına bir mektup da iliştirdi. “Yaşam bir maceradır” diyen Kıraç’ın “Kalbimi size açıyorum” ifadeleriyle yazdığı iki sayfalık mektup, tıklanma rekoru kırıyor.

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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