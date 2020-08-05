Kourtney Kardashian: İyi değilim

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Kourtney Kardashian, oğluyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. Çok sayıda kişi 5 yaşındaki Reign için Kourtney’e “Oğlunun saçlarını kestirmelisin” yorumunda bulunmuştu.

Bu sözlere yanıt veren Kourtney ise, “O saçını uzatmak isterse bunu yapabilecek bir çocuk. İnsanlara kendi çocuklarıyla ilgili ne yapacaklarını söylemekten vazgeçin. Saçları çok güzel” demişti.

"İYİ DEĞİLİM"

Kourtney paylaştığı son fotoğrafta oğlunun saçlarının kısacık kesilmiş olduğunu gözler önüne serdi. Bu durumdan pek de memnun olmayan Kourtney, fotoğrafın altına, “İyi değilim” notunu düştü.