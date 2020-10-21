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21.10.2020 - 12:23 |

'Kovan' filmine Amerika’da 6 ödül

Meryem Uzerli’nin başrolünde yer aldığı 'Kovan' filmi, Amerika’da gerçekleşen Chelsea Film Festivali’nden 6 ödülle döndü.

'Kovan' filmine Amerika’da 6 ödül
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Meryem Uzerli, 'Kovan' filmindeki rolüyle Amerika’da düzenlenen Chelsea Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Uzerli, mutlu haberi, "Bu yıl ikinci büyük oyuncu ödülüm ‘Kovan’da oynadığım Ayşe karakteri için. Çok mutluyum, Hollywood’daki önemli isimlerin oyunculuğumu ödüllendirdiği için” sözleriyle duyurdu.

Yönetmen Eylem Kaftan; 'En İyi Film”, 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Senaryo' ödüllerinin sahibi oldu. Filmde görev alan Serdar Ünlütürk 'En İyi Görüntü' ödülünü kucaklarken, Hakan Karsak ise 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" seçildi.

Arıcılıkla ilgilenen bir kadının Almanya’dan gelip Artvin’in doğasıyla mücadele etmesini anlatan filmde; Meryem Uzerli, 'Ayşe' karakterine hayat veriyor.

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