Kral Şakir'in yeni filmi Kral Şakir: Mikrop Avcıları Exxen'de

Bugüne kadar birçok macera yaşayan kahramanlarımız, Dev Canavar Mikrobu yenip, salgından etkilenmiş halkı eski hallerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Şakir, Remzi, Canan ve Fil Necati’nin bu heyecan dolu hikayesi sadece EXXEN’de.

Çocuğunuza eğlenceli bir sömestir tatili yaşatmak istiyorsanız exxen.com’ dan üyeliğinizi gerçekleştirerek “Kral Şakir: Mikrop Avcıları”nı izleyebilirsiniz.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin dijital platformu Exxen Apple Store'da ve Play Store'da yer alıyor. Exxen yazıp aratılarak mobil cihaza indirilebilir.

Exxen uygulamasını bilgisayardan izlerken TV'ye HDMI kablosu ile bağlantı aracılığıyla izlenebiliyor.