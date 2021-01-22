MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kral Şakir'in yeni filmi Kral Şakir: Mikrop Avcıları Exxen'de
22.01.2021 - 13:51 |

Kral Şakir'in yeni filmi Kral Şakir: Mikrop Avcıları Exxen'de

Kral Şakir'in yeni filmi Exxen'de. Yarıyıl tatilinde eğlenceli dakikalar tüm çocukları bekliyor. Kral Şakir: Mikrop Avcıları TV filmi Exxen platformunda yayınlanacak. İşte çocukların sabırsızlıkla beklediği Kral Şakir'in hikayesi...

Kral Şakir'in yeni filmi Kral Şakir: Mikrop Avcıları Exxen'de
ABONE OL

Bugüne kadar birçok macera yaşayan kahramanlarımız, Dev Canavar Mikrobu yenip, salgından etkilenmiş halkı eski hallerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Şakir, Remzi, Canan ve Fil Necati’nin bu heyecan dolu hikayesi sadece EXXEN’de.

Çocuğunuza eğlenceli bir sömestir tatili yaşatmak istiyorsanız exxen.com’ dan üyeliğinizi gerçekleştirerek “Kral Şakir: Mikrop Avcıları”nı izleyebilirsiniz.

Kral Şakirin yeni filmi Kral Şakir: Mikrop Avcıları Exxende

EXXEN NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin dijital platformu Exxen Apple Store'da ve Play Store'da yer alıyor. Exxen yazıp aratılarak mobil cihaza indirilebilir.

Exxen uygulamasını bilgisayardan izlerken TV'ye HDMI kablosu ile bağlantı aracılığıyla izlenebiliyor.

 

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'da Şener ve Oğulcan salon çalışmalarına başladı

Galatasaray'da Şener ve Oğulcan salon çalışmalarına başladı

Arsenal, Brighton'dan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı kadrosuna kattı

Arsenal, Brighton'dan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı kadrosuna kattı

Hazımsızlık Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Mide Hazımsızlığına İyi Gelen Besinler

Hazımsızlık Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Mide Hazımsızlığına İyi Gelen Besinler

Anadolu Efes'te Dzanan Musa'nın forma heyecanı

Anadolu Efes'te Dzanan Musa'nın forma heyecanı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet