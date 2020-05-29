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29.05.2020 - 07:00 |

Kraliçeden sağlıklı paylaşımlar

Sabancı Ailesi’nin güzel gelini olarak zarifliği ve mütevazılığından taviz vermeden hayatını sürdüren Aslıhan Hanım, korona günlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Kraliçeden sağlıklı paylaşımlar
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1991 yılında Türkiye ikinci güzeli seçilen ve aynı yıl Dünya Güzellik Yarışması’nda da altıncı olan Aslıhan Koruyan Sabancı, 2000’lerin başında Demir Sabancı’yla evlenmişti. Sabancı Ailesi’nin güzel gelini olarak zarifliği ve mütevazılığından taviz vermeden hayatını sürdüren Aslıhan Hanım, korona günlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sağlığımız için büyük önem taşıyan probiyotik gıdalar hakkında bilgi veren iş insanının, yoğurt, kefir, turşu ve bakla yemeklerinin tarifleri büyük ilgi görüyor.

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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