Kraliçeden sağlıklı paylaşımlar

1991 yılında Türkiye ikinci güzeli seçilen ve aynı yıl Dünya Güzellik Yarışması’nda da altıncı olan Aslıhan Koruyan Sabancı, 2000’lerin başında Demir Sabancı’yla evlenmişti. Sabancı Ailesi’nin güzel gelini olarak zarifliği ve mütevazılığından taviz vermeden hayatını sürdüren Aslıhan Hanım, korona günlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sağlığımız için büyük önem taşıyan probiyotik gıdalar hakkında bilgi veren iş insanının, yoğurt, kefir, turşu ve bakla yemeklerinin tarifleri büyük ilgi görüyor.