MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kriteri kumral
30.05.2020 - 07:00 | | Mesut Yılmaz

Kriteri kumral

Kumral erkeklerden etkilendiğini belirten Merve Boluğur, “Kumral birini görünce bana bir şeyler oluyor. Bir de benim için ne kadar mücadele ettiği önemli” dedi

Kriteri kumral
ABONE OL

Merve Boluğur, Instagram’dan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Oyuncu, “İç mi yoksa dış güzelliğe mi önem verirsiniz?” sorusuna, “Kumral olmasına önem veririm. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor. Saç rengi, ses tonu ve tutkusu... Bir de benim için ne kadar mücadele ettiği çok önemli” cevabını verdi.

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile çektirdiği karenin anısını da anlatan Boluğur, “O gün tanışacağım diye çok kasılmıştım. Fotoğraf çekilmeden önce ayakkabımın içine kağıt peçete koyup, boyuna yetişmek için elimden geleni yapmıştım” dedi. Oyuncu, açacağı YouTube kanalı için ise fikir istedi.

Adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise aşka geldiBir süredir adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünde "Sensizliğe dayanamam...” adlı şarkıya eşlik etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlıklı günlerde kavuşana dek

Sağlıklı günlerde kavuşana dek

Kriteri kumral

Kriteri kumral

Renkli iş birliği!

Renkli iş birliği!

Hazırlıklar sürüyor

Hazırlıklar sürüyor

Sıradaki Haber