Kriteri kumral

Merve Boluğur, Instagram’dan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Oyuncu, “İç mi yoksa dış güzelliğe mi önem verirsiniz?” sorusuna, “Kumral olmasına önem veririm. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor. Saç rengi, ses tonu ve tutkusu... Bir de benim için ne kadar mücadele ettiği çok önemli” cevabını verdi.

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile çektirdiği karenin anısını da anlatan Boluğur, “O gün tanışacağım diye çok kasılmıştım. Fotoğraf çekilmeden önce ayakkabımın içine kağıt peçete koyup, boyuna yetişmek için elimden geleni yapmıştım” dedi. Oyuncu, açacağı YouTube kanalı için ise fikir istedi.