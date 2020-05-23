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23.05.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Kuaförü eve çağırıyor

Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın, corona virüse yakalanmamak için kuaför salonuna gitmediği öğrenildi.

Kuaförü eve çağırıyor
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UMUT ÜNVER

Serenay Sarıkaya'nın, Bebek’teki kuaförünü evine çağırdığı ve aynı gün annesi Ümran Seyhan’ı da davet ederek, birlikte bakım yaptırdığı konuşuluyor.

Nusret'ten Kim Kardashian'a gönderme! Lahmacun...'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gökçe, bu sırada lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kim Kardashian'a gönderme yaptı.
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