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11.07.2020 - 08:34 |

'Kuaförüm Sensin'de birinci belli oldu

Show TV'de yayınlanan 'Kuaförüm Sensin' yarışmasının dün ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gözde Kansu'nun sunduğu ve Bülent Ersoy, Işıl Reçber ile Seçkin Süngüç'ün jüri olduğu 'Kuaförüm Sensin'in final günü oldukça çekişmeli geçti.

'Kuaförüm Sensin'de birinci belli oldu
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'Kuaförüm Sensin’de final heyecanı yaşandı. Gergin geçen final gününde stüdyoyu neşelendiren, farklı konuşmasıyla dikkat çeken Banu oldu. Banu’nun akrabalık bağları ile ilgili sorulara verdiği cevaplar herkesi güldürdü. Kayınvalide, görümce, bacanak ne varsa birbirine karıştıran Banu’yu dinlerken hem rakipleri hem jüri üyeleri kahkahalar attı.

10 BİN TL KAZANDI

Kuaförüm Sensin ekran macerasında bir haftayı tamamladı. Günün sonunda Tayfun ve Serap haftayı birinci olarak tamamladı. Tayfun ve Serap 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Kuaförüm Sensin'de final günü yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. Ardından da haftanın en az puanını alan takımı yarışmaya veda etti. Kuaförüm Sensin finalinde elenenler ise Ali ve Ece oldu. Ekip arkadaşı ile hafta boyu sorun yaşayan Ece, çok çabalamasına rağmen Ali’nin rahat tavırları yüzünden elendikleri için üzgün olduğunu gözyaşlarıyla söyledi.

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Cadde Yazarları

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