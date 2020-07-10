Kuaförüm Sensin kim elendi? 10 Temmuz Kuaförüm Sensin kim birinci oldu?
Kuaförüm Sensin yarışmasında bir hafta boyunca yarışan dört kuaför ve makeup artisti en iyi saç modeli ve makyajını yapıp gün sonunda en yüksek puanı alabilmek için yarışıyor. Haftanın finalinde bir hafta boyunca alınan puanlar toplandıktan sonra bir ekip yarışmaya veda ederken en yüksek puanı alan ekipte 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Jüri koltuğunda Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Bülent Ersoy'un oturduğu Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta yarışmaya hangi isim veda edecek?
Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta yarışmaya bir ekip veda ederken bir takımda 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Bir hafta boyunca 4 kuaför ve makeup artistinin en iyi saç ve makyajı yapabilmek için yarıştığı Kuaförüm Sensin yarışmasında bir hafta boyunca alınan puanlar Cuma günü gerçekleştirilen haftanın finalinde toplanıyor. Peki Kuaförüm Sensin'de bu haftanın birincisi kim olacak, yarışmaya hangi takım veda edecek?
KUAFÖRÜM SENSİN KİM BİRİNCİ OLDU, YARIŞMAYA KİM VEDA ETTİ?
Kuaförüm Sensin yarışmasında bu haftanın birincisi olan isim ve yarışmaya veda eden takım birazdan belli olacak. Jüri tarafından bugün gerçekleştirilecek oylamanın ardından hafta boyunca alınan puanlar toplanacak ve bir takım yarışmaya veda edecek? Bir takım ise mutlu sona ulaşacak ve 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak?
KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?
BU hafta Kuaförüm Sensin yarışmasına veda eden isim Ali, Ece, ve Almila oldu.
ECE VE ALMİLA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yarışmacı Almila, haftanın finali öncesinde Kuaför Ali'nin yaptığı saç'ın diğer yarışmacılar ve jüri üyeleri tarafından beğenilmemesinin ardından Make up artisti Ece gözyaşlarına hakim olamadı ve Ali'nin yapılan yorumlara tepkisiz kalması ve diğer yarışmacıların yorumlarına yanıt vermemesi tartışmalara neden oldu.
KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Tayfun Serap ve Şule 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu.