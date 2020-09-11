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HaberlerMagazin Haberleri 'Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'un yerine gelecek isim belli oldu
11.09.2020 - 12:08 |

'Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'un yerine gelecek isim belli oldu

Show TV’de ekranlara gelen Kuaförüm Sensin programında jüri koltuğunda oturan Bülent Ersoy yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Ersoy'un yerine geçecek isim Fatih Ürek oldu.

'Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'un yerine gelecek isim belli oldu
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14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren konsept değişikliğine giden 'Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğunda flaş bir değişiklik yaşandı. Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un yaptığı jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’in yer aldığı Kuaförüm Sensin’e Bülent Ersoy veda etti.

‘Kuaförüm Sensin’in yeni yıldızı Fatih Ürek oldu. Yılların sahne deneyimi ve ekran tecrübesi ile yarışmaya renk katması beklenen ünlü sanatçı, bundan böyle hafta içi her gün Show TV ekranlarında ‘Kuaförüm Sensin’ jüri koltuğunda izleyici ile buluşacak.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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