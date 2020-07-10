'Kuaförüm Sensin'de gergin anlar! Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'ün jüri üyeliklerini yaptığı 'Kuaförüm Sensin' yarışmasında finale yaklaşırken artan stres seviyesi ekipler arasında gerilimi de yükseltiyor.

YÜKSEK GERİLİM KRİZLERE NEDEN OLDU

Yarışmada verilen düşük puanlar Aytekin ve Dilek arasında tartışma yarattı. Dilek'in kötü puanlardan Aytekin'i sorumlu tutması, ikili arasında sert atışmalara neden oldu. Ali ve Ece arasında da gerilim had safhaya geldi. Ece'nin çabaları karşısında Ali'nin rahat davranması ikili arasında kriz çıkarttı.

DİVA DAYANAMADI

Gün sonunda puanların açıklanmasıyla kriz daha da büyürken çıkan tartışmalara dayanamayan Bülent Ersoy kapanışı beklemeden stüdyoyu hızla terk etti. Diva'nın bu hareketi stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.