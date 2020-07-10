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HaberlerMagazin Haberleri 'Kuaförüm Sensin'de gergin anlar! Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti
10.07.2020 - 10:03 |

'Kuaförüm Sensin'de gergin anlar! Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti

Show TV'de yayınlanan 'Kuaförüm Sensin'de, yarışmacılar arasında artan gerilime dayanamayan jüri üyesi Bülent Ersoy, kapanışı beklemeden stüdyoyu terk etti.

'Kuaförüm Sensin'de gergin anlar! Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti
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Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'ün jüri üyeliklerini yaptığı 'Kuaförüm Sensin' yarışmasında finale yaklaşırken artan stres seviyesi ekipler arasında gerilimi de yükseltiyor.

YÜKSEK GERİLİM KRİZLERE NEDEN OLDU

Yarışmada verilen düşük puanlar Aytekin ve Dilek arasında tartışma yarattı. Dilek'in kötü puanlardan Aytekin'i sorumlu tutması, ikili arasında sert atışmalara neden oldu. Ali ve Ece arasında da gerilim had safhaya geldi. Ece'nin çabaları karşısında Ali'nin rahat davranması ikili arasında kriz çıkarttı.

DİVA DAYANAMADI

Gün sonunda puanların açıklanmasıyla kriz daha da büyürken çıkan tartışmalara dayanamayan Bülent Ersoy kapanışı beklemeden stüdyoyu hızla terk etti. Diva'nın bu hareketi stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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