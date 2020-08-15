15.08.2020 - 09:14 |
'Kuaförüm Sensin'de Gözde Kansu'nun yerine gelecek isim belli oldu
Show TV'de yayınlanan 'Kuaförüm Sensin'in sunucusu Gözde Kansu sürpriz bir şekilde yarışmadan ayrıldığını açıklamıştı. Bülent Ersoy'un da jüri koltuğunda oturduğu 'Kuaförüm Sensin' geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni sunucusu da belli oldu.
Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği, jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in oturduğu yarışma programının sunuculuğunu yapan Gözde Kansu yarışmadan ayrıldığını açıklamıştı. Kansu ayrılık nedeni olarak ise asıl mesleği olan oyunculuğu özlediğini ve dizi setlerine geri dönmek istediğini söylemişti. Bu ayrılığın ardından yarışma programının yeni bölümleri yayınlanmadı.
GÖZDE KANSU'NUN YERİNE ÇİĞDEM BATUR GELİYOR
Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni sunucusu da belli oldu. Gözde Kansu'nun ayrılığının ardından görevi güzel oyuncu Çiğdem Batur devralıyor. Oyuncu Çiğdem Batur, tiyatro oyunlarının yanı sıra Bizim Hikaye ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde de rol almıştı.