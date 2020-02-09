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09.02.2020 - 16:41 |

Kubat, Elazığ'ı unutmadı: Bu gece daha sakin olacağız

Türk Halk Müziğinin en başarılı yorumcularından Kubat Günay, Retaurant'ta unutulmaz performanslara imza attı. Gecenin açılışını türkülerle yapan Kubat, kendisini dinlemeye gelen halk müziğinin büyük ustası Tolga Sağ'ı sahnesine davet etti.

Kubat, Elazığ'ı unutmadı: Bu gece daha sakin olacağız

Birlikte 'Yemen Türküsü'nü seslendiren ikili daha sonra Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde ve Elazığ depreminde hayatlarını kaybedenleri hatırlatarak, "Millet olarak acı günler yaşıyoruz. Kalplerimiz buruk, acılarımız taze. Devletimiz yaralarımızı sarmak için var gücüyle çalışıyor. Bunları da atlatacağız, yine güneşli günler göreceğiz elbette. Dağılacak elbette bu kara bulutlar. Biz birbirimize kenetlenelim, birbirimize olan sevgimizi muhafaza edelim yeter... Allah bizlere daha büyük acılar yaşatmasın." dediler.

Alkışlarla kesilen konuşmaya "Bu gece daha sakin, daha ritmi düşük bir gece olacak.  Affınıza sığınıyorum." diyerek devam eden Kubat, bu tutumuyla büyük takdir topladı.

Gecenin  finalini 'Kara Ağaç' ile yapan Kubat, sahneden alkışlar eşliğinde indi.

Kubat, Elazığı unutmadı: Bu gece daha sakin olacağız

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Cadde Yazarları

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