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02.09.2020 - 07:00 |

‘Kül’ ile geliyor

Mustafa Batur, yeni single’ı ‘Kül’ ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

‘Kül’ ile geliyor
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Mustafa Batur, yeni single’ı ‘Kül’ ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, “Aylar süren çalışma sonucu ortaya çok güzel bir eser çıktı. ‘Kül’, sonbaharın parçası olacak” dedi. Beykoz Perili Ev’de çekilen klip ise, 500 bin TL’ye mal oldu.

Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.
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