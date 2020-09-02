‘Kül’ ile geliyor

Mustafa Batur, yeni single’ı ‘Kül’ ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, “Aylar süren çalışma sonucu ortaya çok güzel bir eser çıktı. ‘Kül’, sonbaharın parçası olacak” dedi. Beykoz Perili Ev’de çekilen klip ise, 500 bin TL’ye mal oldu.