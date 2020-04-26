Kung Fu Panda filmi konusu nedir, seslendiren oyuncular kimlerdir? Kung Fu Panda ne zaman çekildi?

KUNG FU PANDA KONUSU NEDİR?

Kung Fu fanatiği panda Po, Huzur Vadisi’ni Kar Leoparı Tai Lung’dan kurtarmak için Kung Fu dünyasına adım atar. Çevresine göre bu iş için biraz fazla kilolu ya da beceriksiz olabilir! Ancak zamanla kendisine inandığı takdirde neler yapabileceğini keşfeder.

KUNG FU PANDA TÜRKÇE KİM SESLENDİRDİ?

Okan Yalabık – Po

Köksal Engür – Şifu

Özlem Özbay – Mei Mei

Tarkan Koç – Li

Deniz Uğur – Kaplan

Erdem Çalışkan Kai

Murat Aydın – Maymun

Sait Çalışkan – Bay Ping