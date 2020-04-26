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26.04.2020 - 18:46 |

Kung Fu Panda filmi konusu nedir, seslendiren oyuncular kimlerdir? Kung Fu Panda ne zaman çekildi?

Kung Fu Panda 3 filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşuyor. 2008 yılında vizyona giren Kung Fu Panda filmi animasyon türünde sinemaya uyarlandı. Peki Kung Fu Panda 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte Kung Fu Panda filmini seslendiren oyuncular...

Kung Fu Panda filmi konusu nedir, seslendiren oyuncular kimlerdir? Kung Fu Panda ne zaman çekildi?

KUNG FU PANDA KONUSU NEDİR?

Kung Fu fanatiği panda Po, Huzur Vadisi’ni Kar Leoparı Tai Lung’dan kurtarmak için Kung Fu dünyasına adım atar. Çevresine göre bu iş için biraz fazla kilolu ya da beceriksiz olabilir! Ancak zamanla kendisine inandığı takdirde neler yapabileceğini keşfeder.

KUNG FU PANDA TÜRKÇE KİM SESLENDİRDİ?

Okan Yalabık – Po

Köksal Engür – Şifu

Özlem Özbay – Mei Mei

Tarkan Koç – Li

Deniz Uğur – Kaplan

Erdem Çalışkan Kai

Murat Aydın – Maymun

Sait Çalışkan – Bay Ping

Fırat Çelik dansıyla hayranlarını şaşırttıBir süredir Paris'te yaşayan oyuncu Fırat Çelik, yeğeniyle dans ettiği videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.
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Cadde Yazarları

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