Kuralları hiçe saydılar

Aslışah Alkoçlar, Bestemsu Özdemir ve Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yapılan tüm uyarılara rağmen, kuralları hiçe saydı. Alkoçlar, dün öğle saatlerinde bir erkek arkadaşının üstü açık Lamborghini marka aracıyla, Bebek’te görüntülendi. Hiçbir önlem almadığı görülen Alkoçlar ve arkadaşı, gün boyu Boğaz’da tur attı. İkili, karşılarında gazetecileri fark edince, yüzlerini gizlemeye çalışıp, son sürat kaçtı.

Bestemsu Özdemir de Kuruçeşme’de bir markete girerken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının olduğunu fark eden oyuncu, içeride montuyla ağzını kapatarak, görevlilerden maske ve eldiven istedi. Özdemir’in, yasak olmasına rağmen alışverişini maskesiz tamamlaması, diğer müşterilerin tepkisini çekti. Merhum Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca ise geçtiğimiz günlerde çıktığı market alışverişinde, tedbir almamış, elini dezenfekte ettiğini söylemişti.