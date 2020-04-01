Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusu Turhan Kaya corona virüse yenik düştü

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Ordinaryüs' karakteriyle tanınan Turhan Kaya, yaklaşık 10 gün önce öksürük şikayetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesin’e başvurdu.

Hürriyet'in haberine göre; tedavi altına alınan Kaya, bir süre sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın oğlu Theo ise babasının corona virüs nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

Kaya’nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Ancak hiçbirinde virüs bulgusuna rastlanmadı. Aile, Kaya’nın virüsü hastanede kaptığını iddia etti. Turhan Kaya’nın Fransız vatandaşı olan eski eşi yurt dışında bulunduğu için cenazeye katılamadı.

Turhan Kaya, ‘Binbir Gece’,‘Çemberimde Gül Oya’ ve 'Halka' gibi dizilerde rol almıştı.