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HaberlerMagazin Haberleri Kurtuluş Günü Felaketi filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte Kurtuluş Günü Felaketi oyuncu kadrosu
07.07.2020 - 19:35 |

Kurtuluş Günü Felaketi filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte Kurtuluş Günü Felaketi oyuncu kadrosu

Kurtuluş Günü Felaketi filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Yönetmen koltuğunda W.D. Hogan'ın yer aldığı Kurtuluş Günü Felaketi filmi 2013 yılında vizyona girdi. Türkiye'de 8 hafta gösterimde kalan film 236.648 seyirci tarafından izlendi. Peki Kurtuluş Günü Felaketi filminin konusu ve başrol oyuncuları kimler?

Kurtuluş Günü Felaketi filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte Kurtuluş Günü Felaketi oyuncu kadrosu
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Kurtuluş Günü Felaketi filmi bu akşam SHOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Casey Dubois, Tom Everett, Scott Ryan gibi oyuncuların yer aldığı Bilim Kurgu Aksiyon filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

KURTULUŞ GÜNÜ FELAKETİ KONUSU

Dünya, gizemli bir saldırı ile karşı karşıyadır. Bu saldırıyı önleyecek tek bir teknoloji vardır. Fakat bu teknolojiyi çalıştırmak hiç de kolay değildir. Küçük bir kasabada itfaiyeci olan Pete Garsette ile bilim adamları biraraya gelerek dünyayı bu saldırıdan kurtarmaya çalışırlar.

KURTULUŞ GÜNÜ FELAKETİ FİLMİ OYUNCULARI

Casey Dubois, Tom Everett, Scott Ryan, Merriman Keenan, Tracey Michael Kopsa, Jill Teed, Emily Holmes, Andrea Brook


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Cadde Yazarları

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