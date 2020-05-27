Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 23. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bala Hatun’la evlenen ve Şeyh Edebalı’nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey’i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey’i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır’ı Kayı Obası’na getirir. Dündar ve Alişar’ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır’ın akıbeti ne olacak? Osman Bey’in, Bala Hatun’la evlenmesi Kayı Obası’nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman’ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar’ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?

KURULUŞ OSMAN 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



KURULUŞ OSMAN 23. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Kuruluş Osman 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...