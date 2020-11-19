Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi! Kuruluş Osman 34. son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman'da Osman Bey, Bizans tarafından kaçırıldığını öğrendiği Targun Hatun'u kurtarmak için harekete geçer. Diğer yandan da Ertuğrul Bey'in durumu kötüleşmeye devam eder. Hepsinin yanından Osman Bey, beylik hedefini açıklamak için Söğüt yoluna düşer. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm detayları...

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde ise kaleye ulaşan Osman Bey, boğazına dayanan mızraklara rağmen Nikola karşısında dik durarak ölüme meydan okur. Lena ise Ayşe Hatun nedeniyle Savcı'ya karşı gelir. Nikola, Osman Bey'in ölümü hazırlarken kendi sonuna yaklaşmıştır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar’a İstanbul’dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun’un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun’u kurtarıp Kulucahisar Kalesi’ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt’e yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Savcı Bey, Geyhatu’nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan’ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul Bey’in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt’e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey’in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey’in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak?