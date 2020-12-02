MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölüm nasıl izlenir?
02.12.2020 - 23:55 |

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölüm nasıl izlenir?

ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman diziisi 36. son bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Kulucahisar Kalesi'den ağabeyi ve amcası Dündar'ı kurtarmayı başaran Osman Bey, eşi Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasını istemesi üzerine Targun Hatun'u kendisine eş olarak alacağını ilan eder. Kulucahisar'ı fethetmeye karar veren Osman Bey düzenlediği sefer ile Kulucahisar'a yürür. Peki Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 36. son bölüm nasıl izlenir?

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölüm nasıl izlenir?
ABONE OL

Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman dizisi 36. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Kulucahisar Kalesi'den Ağabeyi Savcı ve Amcası Dündar'ı kurtarmayı başaran Osman Bey'a eşi Bala Hatun kendisine yeni bir eş bulması tavsiyesinde bulunur. Bunun üzerine Osman Bey, Targun Hatun'u kendisine eş olarak alacağını ilan eder. Peki Kuruluş Osman dizisi 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 36. son bölüm nasıl izlenir?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisi 37. yeni bölüm henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimiz güncellenecektir

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 36. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Kuruluş Osman dizisi 36. bölüm izlemek için ATV internet sitesi üzerinden diziler bölümünden Kuruluş Osman dizisi bölümler seçeneği üzerinden yayımlanan son bölümü izleyebilirsiniz.

Akasya Asıltürkmen yüzünü uzaylılara benzettiOyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini, "Uzaylı filtresinden cute baby’e geçerim inşallah" diyerek ti’ye aldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

9 Kere Leyla vizyon tarihi nedir? 9 Kere Leyla oyuncuları, konusu

9 Kere Leyla vizyon tarihi nedir? 9 Kere Leyla oyuncuları, konusu

Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Salak Milyoner filmi kaç yılında çekildi?

Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Salak Milyoner filmi kaç yılında çekildi?

Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir aslen nereli?

Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir aslen nereli?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi kaç yılında çekildi?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet