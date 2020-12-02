Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölüm nasıl izlenir?

Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman dizisi 36. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Kulucahisar Kalesi'den Ağabeyi Savcı ve Amcası Dündar'ı kurtarmayı başaran Osman Bey'a eşi Bala Hatun kendisine yeni bir eş bulması tavsiyesinde bulunur. Bunun üzerine Osman Bey, Targun Hatun'u kendisine eş olarak alacağını ilan eder. Peki Kuruluş Osman dizisi 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 36. son bölüm nasıl izlenir?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisi 37. yeni bölüm henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimiz güncellenecektir

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 36. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Kuruluş Osman dizisi 36. bölüm izlemek için ATV internet sitesi üzerinden diziler bölümünden Kuruluş Osman dizisi bölümler seçeneği üzerinden yayımlanan son bölümü izleyebilirsiniz.