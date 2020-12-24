Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı: Kayı Obası'nın beyi kim oluyor? İşte, Kuruluş Osman 39. son bölüm...

ATV ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen tarihi dizisi Kuruluş Osman oyuncuları çok konuşuluyor. Burak Özçivit'in başrolde bulunduğu yapım, her hafta seyirciyi ekrana kitliyor. Kuruluş Osman 40. bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜM

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar’la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola’nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey’e anlatırken; Osman Bey, Nikola’ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey’in ölümü Kayı Obası’nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey’in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?

KURULUŞ OSMAN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI