MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı yayımlandı! İşte, Kuruluş Osman 40. son bölüm...
31.12.2020 - 00:22 |

Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı yayımlandı! İşte, Kuruluş Osman 40. son bölüm...

Kuruluş Osman dizisi 40. son bölümü ile çarşamba akşamı ekrana damga vurdu. İzleyiciler merakla Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Yayımlanan son bölümde Ertuğrul Gazi'nin hayatını kaybetmesiyle Kayı Obası'nın yeni beyi belli oldu. İşte, Kuruluş Osman son bölüm detayları...

Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı yayımlandı! İşte, Kuruluş Osman 40. son bölüm...
ABONE OL

ATV ekranlarının merakla izlenen yapımı Kuruluş Osman, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ele alıyor. Her hafta heyecanla yeni bölümleri bekleniyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı dizi 40. son bölümü ekrana geldi. Dizi takipçileri ise Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanını araştırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası'nın yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman, amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI 

Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadıBir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Beşiktaş, Krmencik için anlaşma sağladı

Son dakika | Beşiktaş, Krmencik için anlaşma sağladı

31 Aralık 2020 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

31 Aralık 2020 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Elazığspor’da Orhan Kaynak istifa etti

Elazığspor’da Orhan Kaynak istifa etti

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın futbolcusu...

Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da yılın futbolcusu...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet