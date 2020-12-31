Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı yayımlandı! İşte, Kuruluş Osman 40. son bölüm...

ATV ekranlarının merakla izlenen yapımı Kuruluş Osman, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ele alıyor. Her hafta heyecanla yeni bölümleri bekleniyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı dizi 40. son bölümü ekrana geldi. Dizi takipçileri ise Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanını araştırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası'nın yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman, amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI