Kuruluş Osman 45. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? ATV yayın akışında yer alıyor mu?
ATV ekranında yayınlanan sevilen dizi Kuruluş Osman dizisi bu akşam 45. yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Salı akşamları ekrana gelen EDHO dizisi Fenerbahçe-Başakşehir maçının ekrana gelmesi nedeniyle yeni bölüm ile ekrana gelmemişti. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam ATV ekranında yayınlanacak mı, ATV yayın akışında var mı?
Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleri ile ekrana gelen Kuruluş Osman dizisi bu akşam 45. yeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final müsabakalarından ilki olan Fenerbahçe-Başakşehir maçının ATV ekranında yayınlanmasının ardından dizinin takipçileri Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen sorunun yanıtı
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölüm ile ATV ekranında yayınlanacak. Bu akşam Galatasaray-Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadele A Spor ekranında izleyici ile buluşacak.
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvalltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV gün Ortası Haberleri
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman